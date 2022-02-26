توب 5: روسيا تستأنف هجومها بعد

2022/02/26 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان روسيا استئناف هجومها على أوكرانيا "في جميع الاتجاهات"، وبيان خارجية الإمارات بشأن أوكرانيا بعد تصويتها في مجلس الأمن، وكاميرا مراقبة ترصد لحظة إصابة صاروخ أو قذيفة مبنى سكني بشكل مباشر في كييف، وصولا إلى قصة نظام سويفت "الخيار النووي" لكبح روسيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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