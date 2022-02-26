2022/02/26 | 21:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت وزارة النقل، اليوم السبت، توضيحاً بشأن عمليات نقل الزائرين من منطقة الأعظمية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزارة النقل تود أن توضح للرأي العام والزوار الكرام الوافدين عبر منطقة الاعظمية باتجاه الكورنيش، أن ساحة الدلال هي منطقة قطع امني وضمن الاجراءات والخطط الامنية الخاصة بتأمين زيارة الامام الكاظم (عليه السلام)".وأضاف البيان، أن "جهد الوزارة بعد القطع ومكان القطع من صلاحيات القوات الأمنية، مبينا أن "ملاكات وباصات وزارة النقل والمتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كافية وتغطي الجموع المليونية للزوار من مختلف محاور القطاعات الامنية". وأشار إلى أنه "في اليوم الثالث على التوالي فإن اكثر من (320) باصا مختلفة السعة (طابق وطابقين) تعمل حاليا لتأمين نقل الزوار الوافدين من والى مدينة الكاظمية المقدسة ويوجد جهد احتياطي يبلغ اكثر من (100) باص تحسبا لساعات الذروة للزيارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح رسمي بشأن عمليات نقل الزائرين من الأعظمية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح رسمي بشأن عمليات نقل الزائرين من الأعظمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).