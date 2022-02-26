جهاد الامام الكاظم عليه السلام

2022/02/26 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

اعظم الجهاد قول كلمة حق عند سلطان

جائر، ولكل امام اسلوبه في نصرة الحق

ودحض الباطل ، ومن بين الاساليب التي

تظهر علو شان الائمة عليهم السلام هو

اسلوب المناظرات ، ولكل امام مناظرات

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