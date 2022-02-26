زيارة الامام الكاظم :خبراء طب الحشود ينقذون حياة شاب تعرض لصعقة كهربائية وسقوط من اعلى العمود في بغداد(صور)

2022/02/26 | 21:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذت الفرق الطبية التابعة للعتبة

الحسينية المقدسة والمشاركة في زيارة

الامام الكاظم في بغداد حياة مواطن بعد

تعرضه لصعقة كهربائية اثناء تأدية عمله

التطوعي في احد المواكب

وقال رئيس هيئة الصحة والتعليم

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