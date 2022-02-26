دراسة تكشف عن توابل شهية تحتوي على خصائص صحية مفيدة للجسم

2022/02/26 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة….نشر موقع “Eat This Not That” مقالة صحية، تستند إلى دراسات علمية، توضح أهمية بعض التوابل في تعزيز مناعة الجسم و تقليل الالتهابات فيه.واستعرضت المقالة 5 أنواع من التوابل ذات تأثير فعال في مكافحة الالتهابات في الجسم والعمل على توازنه وهي: الكركم: ويعتبر الكركم أحد أشهر التوابل المضادة للالتهابات حيث يحتوي الكركم […]

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