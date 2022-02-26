التحالف الثلاثي ماضٍ.. الديمقراطي يستبق قرار الاتحادية: ريبر أحمد سيمرر داخل البرلمان

2022/02/26 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر ، اليوم السبت، أن حزبه ماضي باتفاقه مع الكتلة الصدرية وتحالف السيادة.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فتح باب الترشيح لم يكن فيه مخالفة اطلاقا ونأمل أن تنصف المحكمة الاتحادية هذه المرة بقرارها ولا تتاثر بالجو السياسي".

وأضاف أن "مرشحنا لرئاسة الجمهورية ريبر احمد محسوم أمره، ولدينا القدرة على تمريره داخل قبة البرلمان".

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