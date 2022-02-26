بعد النجف.. البصرة تنفي تعطيل الدوام غداً

2022/02/26 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة البصرة، اليوم السبت، أن يوم غد الأحد، سيكون دواماً رسمياً في المحافظة.وذكرت وحدة الإعلام والعلاقات في المحافظة، بحسب الإعلام الرسمي، أن "يوم غد الأحد سيكون دواماً رسمياً في الدوائر الحكومية والجامعات والمدارس كافة".وأعلنت محافظات بغداد وديالى وواسط والديوانية وكربلاء المقدسة والمثنى وذي قار، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بمناسبة حلول ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.

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