التربية: برنامج “بناء القدرات في التعليم” خطوة مهمة نحو نظام تعليمي عالي الجودة

2022/02/26 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة التربية، اليوم السبت، على ان برنامج “بناء القدرات في التعليم” خطوة مهمة نحو نظام تعليمي عالي الجودة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة ايرث نيوز، انها “اختتمت اجتماع بينها وبين المجلس الثقافي البريطاني، ممثلي اللجان الفرعية الخاصة ببرنامج بناء القدرات في التعليم الابتدائي والثانوي”.وقدم المستشار الدولي، اندي ريد، بحسب البيان “عرض […]

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