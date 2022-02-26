شاهد بالفيديو.. القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة كييف وموجة نزوح كبيرة للاهالي

2022/02/26 | 21:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KLME5JBox28

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