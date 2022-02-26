"أوقفوا بوتين".. شابة أوكرانية توجه رسالة بالعربية وتتحدث عن ليلة كييف "الصعبة"

2022/02/26 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بصوت حزين وخائف، توجه الشابة الأوكرانية ماريا دشينكو رسالة للعالم العربي من داخل ملجأ في إحدى ضواحي كييف، تدعوهم خلالها للتضامن مع بلدها ضد الغزو الروسي.

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