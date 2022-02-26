تركيا تؤكد بذلها جهودا للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا

2022/02/26 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي حث الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، آخر التطورات في ضوء العملية العسكرية الروسية.وذكرت الرئاسة التركية في بيان، أن “أردوغان أكد خلال الاتصال أن أنقرة تبذل جهودا من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت للحد من إلحاق المزيد من الخسائر، ووقف المعاناة …

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