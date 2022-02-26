توجيهات من الكاظمي بحماية الزائرين وتقديم الخدمات لهم 

2022/02/26 | 21:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بحماية الزائرين وتقديم الخدمات لهم.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الكاظمي أجرى، زيارة إلى مدينة الكاظمية المقدسة للإشراف بشكل مباشر على الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين، الذين تدفقوا إلى مدينة الكاظمية سيراً على الأقدام لإحياء ذكرى استشهاد […]

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