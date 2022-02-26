الحشد الشعبي يضبط 5 مضافات لداعش الارهابي في محيط بعقوبة وريفها

2022/02/26 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، السبت، عن احباط 5 هجمات ارهابية في محيط بعقوبة ومحيطها بعد تنسيق استخباري مع الجيش.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” التنسيق الاستخباري مع قوات الجيش ضمن حدود ديالى كان فعالا جدا واسهم خلال فترة وجيزة من ضبط 5 مضافات سرية لداعش […]

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