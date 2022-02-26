لحظة درامية.. أوكرانيون يتصدون بأجسادهم لدبابات روسية لوقف تقدمها

2022/02/26 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو درامي من بخماش بأوكرانيا يظهر مواطنين أوكرانيين يقفون أمام الدبابات الروسية في محاولة لوقف تقدمهم.في الفيديو، يمكن رؤية الدبابات وهي تسير على الطرق في باخماش، على بعد ما يزيد قليلاً عن 110 أميال شمال شرق العاصمة الأوكرانية كييف.

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