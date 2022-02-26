2022/02/26 | 21:53 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ أكدت إدارة أمن السواحل في مدينة إسطنبول التركية أن مضيقي البوسفور والدردنيل مفتوحان أمام السفن الروسية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي قرار بإغلاقهما.
وقال متحدث باسم الإدارة: “المضائق مفتوحة.
لم نتلق قرارا بعكس ذلك”.
ونشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل في تركيا، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسطنبول: البوسفور مفتوح أمام السفن الروسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال متحدث باسم الإدارة: “المضائق مفتوحة.
لم نتلق قرارا بعكس ذلك”.
ونشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل في تركيا، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسطنبول: البوسفور مفتوح أمام السفن الروسية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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