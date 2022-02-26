وزيرة خارجية بريطانيا تطرد السفير الروسي من مكتبها

2022/02/26 | 21:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز

تراس، أنها استدعت السفير الروسي

لتوضيح أفعال موسكو في أوكرانيا، بعد أن

غزت القوات الروسية أوكرانيا برا وبحرا

وجوا.

وقالت تراس في تغريدة على موقع تويتر:

"استدعيت الس

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