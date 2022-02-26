أوكرانيا تؤكد اقتراب القوات الروسية من محطة للطاقة النووية

2022/02/26 | 21:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، فاديم دينيسينكو، اليوم السبت، إن القوات الروسية تقترب من محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريزيا، وإنها وجهت صواريخها إلى الموقع.وكانت روسيا سيطرت بالفعل على محطة تشرنوبيل المتوقفة عن العمل والواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، قولها إن أوامر صدرت السبت، لجميع […]

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