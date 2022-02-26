أعطال تصيب “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر” في روسيا

2022/02/26 | 21:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت بوابة Downdetector المتخصصة بتتبع أعطال الإنترنت، أن المستخدمين في روسيا يشكون من أعطال في منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.وأشارت البوابة إلى أن “المشاكل في عمل (إنستغرام) بدأت منذ مساء الجمعة، حيث شكا أكثر من 80% من المستخدمين من التطبيق، و10% من إخفاقات عند تسجيل الدخول إلى الملف الشخصي، و7% من الموقع ككل”.[…]

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