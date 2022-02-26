"سانتحر من أعلى بنايات بغداد".. بتروفيتش يطلق تصريحات تهكمية بحق المنتخب العراقي

2022/02/26 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

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اطلق مدرب المنتخب العراقي السابق المونتينيغري جيليكو بتروفيتش تصريحات تهكمية بحق المنتخب العراقي و قدرته على بلوغ نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقال بيتروفيش و بتصريحات صحفية بإنه مستعد للقفز من اعلى بنايات بغداد في حال استطاع المنتخب التأهل و بلوغ النهائيات.

وأصفا بلوغ العراق لنهائيات كأس العالم بالمهمة المستحيلة بسبب ان العراق لا يملك مقومات الوصول للمونديال، هذه هي الحقيقة الكاملة، أتمنى من أعماق قلبي أن يتأهل المنتخب العراقي.

وكان صدى التصريحات الذي عدها بعض الصحفيين العراقيين مهينة و تهكمية وجب الوقوف عندها من قبل اتحاد الكرة كما أثارت التصريحات الجماهير في السوشيال ميديا بين مؤيد، ومنتقد لتصريحات بيتروفيتش الذي فشل في تحقيق الانتصار بجميع المباريات التي قاد فيها أسود الرافدين باستثناء مباراة ودية، تغلب فيها على أوغندا (1-0) وأقيمت في بغداد.

ولم يصدر أي بيان من اتحاد الكرة، للرد على تصريحات للمدرب السابق الذي تم إقالته عقب التعادل أمام لبنان (1-1) في الجولة الماضية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وغادر المدرب المونتينيجري، العاصمة بغداد، منتصف الأسبوع الماضي بعد استلامه لجميع مستحقاته المالية، ليعود إلى بلاده بعد أن عمل مع الهولندي إدفوكات كمساعد مدرب، ثم استلم مهمة المدير الفني في بطولة كأس العرب ومباراتي إيران، ولبنان.

وكان الاتحاد العراقي أعلن مؤخرًا تعيين المدرب المحلي عبد الغني شهد لقيادة المنتخب في مباراتي الحسم أمام الإمارات وسوريا، وستنطلق التحضيرات في 10 من آذار المقبل.

ويتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى بـ22 نقطة، وضمن تأهله للمونديال، بالإضافة إلى المنتخب الكوري الذي يحتل الوصافة بـ20 نقطة، فيما يتنافس كل من منتخبات الإمارات (9 نقاط)، ولبنان (6 نقاط)، والعراق (5 نقاط) على بطاقة الملحق، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

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