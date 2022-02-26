من ضمنها العراق.. ما مصير الدول التي تعتمد على زيت عباد الشمس الاوكراني؟

2022/02/26 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

قال تقرير اعدته صحيفة "المونيتور" الامريكية ، اليوم السبت ، ان واردات زيت عباد الشمس في الشرق الأوسط قد تتأثر قريبًا بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وبين التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، انه"وفقًا لمرصد التعقيد الاقتصادي ومقره معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، فأن أوكرانيا كانت أكبر مصدر لبذور عباد الشمس - زيت القرطم (زيت العصفر) في عام 2019 ، شكلت 45.8٪ من الصادرات العالمية واحتلت روسيا المرتبة الثانية بنسبة 23.4٪ من السوق.



كانت إيران رابع أكبر مستورد لبذور عباد الشمس أو زيت العصفر في ذلك العام ، حيث شكلت 6.25٪ من الواردات العالمية.



كانت إيران وراء الهند والصين وهولندا".

واضاف"تأتي واردات العديد من دول الشرق الأوسط من زيت عباد الشمس بشكل كبير من أوكرانيا.



حيث استورد العراق ما نسبته 87.8٪ من زيت عباد الشمس من أوكرانيا في عام 2020.



وحصلت مصر على 54.4٪ من زيت عباد الشمس من أوكرانيا في ذلك العام و 18.83٪ أخرى من روسيا".

ولفت الى ان"إيران تحصل على كمية كبيرة من زيت عباد الشمس من أوكرانيا ، وقد يتعطل التصدير بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.



تلقت إيران غالبية زيت عباد الشمس من تركيا في عام 2020 ، لكن 37.1٪ أتت من أوكرانيا".

وتابع انه"يمكن أن تستفيد تركيا من وقف صادرات زيت عباد الشمس الأوكراني والروسي.



زادت صادرات زيت عباد الشمس التركي بنسبة 175.55٪ من عام 2015 إلى عام 2020".

أثرت الحرب بالفعل على صادرات زيت عباد الشمس من أوكرانيا.



ذكرت صحيفة بلومبرج اليوم أن حوالي 350 ألف طن من النفط المتجه إلى الهند في خطر في الوقت الحاضر.

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