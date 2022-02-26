الكاظمي يصدر توجيهات للقوات الأمنية

2022/02/26 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توجيها الى القوات الامنية خلال إشرافه على الخطة الامنية لزيارة ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى، اليوم، زيارة إلى مدينة الكاظمية المقدسة للإشراف بشكل مباشر على الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين، الذين تدفقوا إلى مدينة الكاظمية سيراً على الأقدام لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)".

ووجه الكاظمي بحسب البيان، الأجهزة الأمنية كافة "ببذل أقصى الجهود لحماية الزائرين، وتأمين كل مسالك الطرق التي يتوجه من خلالها الزائرون باتجاه مدينة الكاظمية"، مشددا على "أخذ الحيطة والحذر لتجنب أي خروقات أمنية يسعى إليها أعداء العراق، فضلا عن توجيه الدوائر الخدمية كافة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لخدمة الزائرين".

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