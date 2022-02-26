مصرع راعي أغنام آسيوي في الكويت بلغم يعود إلى حقبة ’الغزو’ العراقي

2022/02/26 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

لقي مقيم آسيوي في الكويت، اليوم السبت، مصرعه في منطقة الأديرع شمال غرب البلاد، جراء انفجار لغم من مخلفات الغزو العراقي للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

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وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية نقلاً عن مصدر أمني: إن "المقيم، وهو راعي أغنام، تحوّل إلى أشلاء عقب انفجار اللغم فيه".

وتأتي هذه الحادثة عقب يوم من انفجار لغم آخر في منطقة المطلاع في محافظة الجهراء، أدى إلى بتر ساعد مقيم آسيوي آخر.

ويأتي هذان الحادثان بالتزامن مع احتفالات الأعياد الوطنية التي يحييها الكويتيون في 25 و 26 شباط من كل عام.

وقضى عدد من الكويتيين والمقيمين في البلاد وأصيب آخرون في حوادث انفجار الألغام، رغم كل حملات التوعية التي بذلتها وزارة الداخلية طوال السنوات الماضية، والتي دعت فيها إلى الابتعاد عن التخييم بالقرب من المناطق والمنشآت العسكرية، وعدم العبث بالأجسام الغريبة، وفق الوكالة.

وتضيف الوكالة، وبذلت الكويت منذ تحريرها، في شباط 1991، جهودا مكثفة لإزالة هذه الألغام التي شكلت خطرا على حياة السكان، حيث استعانت بشركات عالمية متخصصة بإزالة الألغام التي تم زرعها بشكل عشوائي، وتسببت الأمطار والسيول بانجراف عدد كبير منها نحو مناطق سكنية.

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