الكاظمي يشرف على الخطة الأمنية لحماية الزائرين بذكرى الإمام الكاظم

2022/02/26 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

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القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي يجتمع بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن-الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، ويستمع إلى تقرير مفصّل من قائد عمليات بغداد والقيادات الأمنية والاستخبارية بشأن تنفيذ الخطّة الأمنية لذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم.

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