لطَي ملف النازحين..الهجرة تدعو لإنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب

2022/02/26 | 22:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، القيادات الدينية ان تأخذ دورها بتثقيف المجتمع والإسهام في إنهاء الصراعات ومكافحة الطائفية والتعصب.وذكر بيان للهجرة تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الوكيل الاداري لوزارة الهجرة و المهجرين، كريم النوري، شارك في الموتمر المقام بمحافظة اربيل في كوردستان بعنوان (دور القیادات الدینیة في تعزیز السلم المجتمعي و […]

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