2022/02/26 | 22:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nwLE7QGFmqw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).