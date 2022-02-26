2022/02/26 | 22:10 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nwLE7QGFmqw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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