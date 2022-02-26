شاهد بالفيديو.. عوائـل عراقيـة تتـرقـب مصيـر الطلبـة الموفديـن إلـى أوكـرانيا

2022/02/26 | 22:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wgDR1YS2Zc0

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