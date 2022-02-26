اتحاد الجودو يعلن انطلاق معسكر تدريبي لمنتخبات العراق وايران وتونس في كربلاء

2022/02/26 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل الى محافظة كربلاء المقدسة اليوم السبت ، منتخبات العراق وتونس وإيران للدخول بمعسكر تدريبي مشترك وإقامة لقاءات ثلاثية مشتركة .وقال نائب رئيس الإتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “الإتحاد أكمل كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لإستضافة المنتخبات الثلاث في المعسكر الذي سيمتد من السادس والعشرين من شهر […]

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