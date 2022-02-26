قائد عمليات بغداد يتحدث لـ السومرية عن خطة حماية الزائرين

2022/02/26 | 22:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، السبت، اعتماد خطة مرنة لحماية الزائرين المتوجهين لمدينة الكاظمية.

وقال سليم في حديث لـ السومرية، إن "مدينة الكاظمية تشهد دخول عدد كبير من الزائرين وبنفس الوقت خروج عدد مقارب".

وعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً مع القيادات الأمنية في الكاظمية واشرف على الخطة الأمنية لحماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام).

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