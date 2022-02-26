الحرب_الروسية_الاوكرانية تتصدر ترند التويتر ب ٧٠ الف تغريدة

2022/02/26 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تصدر ترند #الحرب_الروسية_الاوكرانية موقع تويتر في العراق، بعد اندلاع شرارة الحرب بين روسيا واوكرانيا.وضربت موجه غضب موقع لتويتر بعد رؤية المباني المدمرة ورائحة الدماء في كل مكان .فيما ذكر مغردون ان “العراق من اكثر البلاد التي عانت من ويلات الحروب ويعلم بالماسي التي تنتج عنها وبالتالي فاننا نقف مع تحقيق السلام […]

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