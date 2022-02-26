#الحرب_الروسية_الاوكرانية تتصدر ترند التويتر ب ٧٠ الف تغريدة



#الحرب_الروسية_الاوكرانية تتصدر ترند التويتر ب ٧٠ الف تغريدة
2022/02/26 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… تصدر ترند #الحرب_الروسية_الاوكرانية موقع تويتر في العراق، بعد اندلاع شرارة الحرب بين روسيا واوكرانيا.

وضربت موجه غضب موقع لتويتر بعد رؤية المباني المدمرة ورائحة الدماء في كل مكان .

فيما ذكر مغردون ان “العراق من اكثر البلاد التي عانت من ويلات الحروب ويعلم بالماسي التي تنتج عنها وبالتالي فاننا نقف مع تحقيق السلام […]

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