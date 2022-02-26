بعقوبة تحذر من تفاقم مشكلة شح المياه وتوجه طلباً عاجلاً للموارد المائية

2022/02/26 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعحذر قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم السبت، من أن مشكلة شح المياه قد تضرب بعض المناطق في ديالى، فيما دعا وزارة الموارد المائية الى اتخاذ اجراءات عاجلة.وقال الحيالي، لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "محافظة ديالى، رصدت ظاهرة شح المياه خلال الاشهر الماضية، حيث وصلت مدة سقي البساتين الى 50 يوماً في قضاء بعقوبة، فضلا عن شح في مياه الشرب".وأوضح، أن "وزارة الموارد المائية بادرت بمشروع ايصال الماء من اسفل الخالص والذي يتغذى من نهر دجلة الى نهر خريسان في محافظة ديالى"، مبينا أنه "تمت معالجة شح المياه في الاشهر تموز واب وايلول الماضية".وأضاف، أن "قلة هطول الامطار في العام الحالي قد تؤدي الى شح كبير"، داعيا "وزارة الموارد المائية الى اتخاذ اجراءات في محافظة ديالى، خاصة وأن نهر ديالى يعد المصدر الوحيد لتغذية المحافظة".وتابع، أن "الدول المجاورة قامت بانشاء سدود ومنع وصول المياه الى محافظة ديالى"، مشيرا الى "حاجة المحافظة لمشروع تعزيز من نهر دجلة الى نهر ديالى او نهر خريسان لتغذية باقي المناطق".

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