رسمياً.. انطلاق معسكر تدريبي لمنتخبات العراق وايران وتونس في كربلاء

2022/02/26 | 22:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… وصل الى محافظة كربلاء المقدسة اليوم السبت ، منتخبات العراق وتونس وإيران للدخول بمعسكر تدريبي مشترك وإقامة لقاءات ثلاثية مشتركة .وأكد نائب رئيس الإتحاد العراقي للجودو عدي الربيعي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الإتحاد أكمل كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لإستضافة المنتخبات الثلاث في المعسكر الذي سيمتد من السادس والعشرين من شهر […]

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