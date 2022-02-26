يوتيوب يعلن وقف قنوات روسية إستجابة للعقوبات

2022/02/26 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن موقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الفيديوهات “يوتيوب”، وقف قنوات روسية، وذلك استجابة للعقوبات المفروضة على روسيا.ومازالت العمليات العسكرية الروسية التي أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضي، حيث تدخل اليوم السبت يومها الثالث على التوالي، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، عمليات قصف صاروخي روسية […]

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