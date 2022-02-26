2022/02/26 | 22:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، نقل إدارة النادي الإنجليزي إلى أمناء “مؤسسة تشيلسي”.الملياردير الروسي تعرض لضغوط متزايدة بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في أعقاب شن روسيا حربا على أوكرانيا.أبراموفيتش لم يعلن بشكل رسمي نيته بيع تشيلسي، لكنه أكد أنه لن يكون مسيطرا على الأمور في النادي في […]

ظهرت المقالة مالك تشيلسي ” رومان أبراموفيتش” يبتعد عن إدارة النادي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالك تشيلسي ” رومان أبراموفيتش” يبتعد عن إدارة النادي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالك تشيلسي ” رومان أبراموفيتش” يبتعد عن إدارة النادي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).