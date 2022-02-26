الحشد الشعبي يغلق مقراً وهمياً يمارس النصب والاحتيال في كربلاء (صور)

2022/02/26 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، السبت، إغلاق مكتب وهمي في كربلاء، يقوم بعمليات نصب واحتيال المواطنين بغية تعيينهم في الهيئة.

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وذكر بيان لإعلام الهيئة تلقى "ناس"، (26 شباط 2022)، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي تغلق مكتبا وهميا في كربلاء، حيث يقوم بعمليات نصب واحتيال عبر أخذ مبالغ مالية من المواطنين بغية تعيينهم في هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف، أنه "تم مصادرة جميع الملفات الموجودة والخاصة بالتعيينات الوهمية".

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