توضيح بشأن عمليات نقل الزائرين في الأعظمية

2022/02/26 | 22:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهد الوزارة بعد القطع ومكان القطع من صلاحيات القوات الأمنية.

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