ريال مدريد يُنجز مهمة رايو فاليكانو بنجاح

2022/02/26 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد كريم بنزيما فريقه ريال مدريد للفوز على رايو فاليكانو بهدف دون رد، مساء اليوم السبت.وتواجه الفريقان على ملعب فاليكاس لحساب مباريات الاسبوع السادس والعشرين من الدوري الاسباني بكرة القدم.وسجل بنزيما هدف الريال الوحيد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.وبهذا الفوز وصل ريال مدريد الى النقطة 60 في صدارة الترتيب، […]

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