الحشد يغلق مكتبا وهميا ينتحل صفته في كربلاء

2022/02/26 | 22:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت مديرية الامن والانضباط التابعة لهيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، من إغلاق مكتب وهمي في محافظة كربلاء المقدسة.وذكر بيان للهيئة، انه “يقوم المكتب الوهمي بعمليات نصب واحتيال عبر أخذ مبالغ مالية من المواطنين بغية تعيينهم في هيئة الحشد الشعبي”.واضاف “عمدت المديرية لإغلاق المكتب ومصادرة جميع الملفات الموجودة والخاصة بالتعيينات الوهمية”.ودعت المديرية […]

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