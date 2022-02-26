إسطنبول: مضيقا البوسفور والدردنيل مفتوحان أمام السفن الروسية

2022/02/26 | 22:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكدت إدارة أمن السواحل في مدينة إسطنبول التركية أن مضيقي البوسفور والدردنيل مفتوحان أمام السفن الروسية في البحر الأسود، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي قرار بإغلاقهما.وقال متحدث باسم الإدارة: “المضائق مفتوحة.لم نتلق قرارا بعكس ذلك”.ونشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بيانا حول حظر مرور السفن الروسية عبر البوسفور والدردنيل في […]

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