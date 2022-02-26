2022/02/26 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، السبت، مالك تشيلسي الإنجليزي تسليمه إدارة النادي إلى مجلس أمنائه، مع تقارير عن مخاوف بشأن وضعه مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يتخلى عن إدارة تشيلسي إلى مجلس أمناء النادي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يتخلى عن إدارة تشيلسي إلى مجلس أمناء النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).