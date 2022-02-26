2022/02/26 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقتنص ريال مدريد، فوزا قاتلا ضد رايو فاليكانو بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 26 من الليجا.وسجل هدف المباراة الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة 83.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على فاليكانو في الليجا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على فاليكانو في الليجا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).