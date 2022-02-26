طبيب يوضح خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا

2022/02/26 | 22:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تحدث عالم المناعة نيقولاي كريوتشكوف عن خطر الإصابة بنقص المناعة بعد فيروس كورونا مشيرا إلى أن نقص المناعة لا يظهر إلا بعد مضاعفات خطيرة ولفترة محدودة.وقال في حديث أدلى به لبوابة ” Ura “الإلكترونية الروسية: ” قد يصاب المريض بنقص المناعة مع مسار شديد من فيروس كورونا، لكن الفيروس التاجي نفسه غير […]

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