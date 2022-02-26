في ليلة استشهاد الامام .. الحزن يخيّم على الكاظمية (صور)

2022/02/26 | 22:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة نون الخبرية، مسيرة

الجموع الغفيرة التي تحث الخطى نحو مرقد

سابع أئمة اهل البيت (عليهم السلام)

الامام موسى الكاظم (عليه السلام)، شيوخ

وعجائز وشباب وفتيات وصبيان وأطفال رضع

بعربات تدفعها

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