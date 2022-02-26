الهجرة تكشف لـ(بغداد اليوم) خطتها لإعادة العراقيين من أوكرانيا - عاجل

2022/02/26 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، خطتها بشأن إعادة العراقيين في اوكرانيا.

وقال وكيل وزير الهجرة، كريم النوري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه تم "صدور امر ديواني يقضي بمتابعة شؤون العراقيين في اوكرانيا وغيرها بعد اندلاع الحرب بين روسيا واكورنيا"، مبينا ان "الفريق الحكومي المشكل يضم الخارجية والهجرة والمخابرات والشرطة العربية وسيكون دوره اعادة العراقيين العالقين في اوكرانكي".

وأضاف أن "الكثير من الطلبات وصلت للمهاجرين في اوكرانيا لغرض العودة للعراق إضافة لطلبات قدمت من الطلبة وتعمل الجهات المعنية لتسهيل عودتهم سيما وزارة الخارجية التي قال ان وكيلها نزار الخير الله يتابع بشكل جاد موضوع العراقيين واعادتهم من الطلبة او غير الطلبة".

وتابع النوري حديثه، أن "اللجنة الحكومية المشكلة ستعمل لتسهيل مهمة العراقيين الذين فقدوا جوازاتهم او مستمسكاتهم لكنهم تقديم اي مستمسك ثبوتي لتسهيل عودتهم الى العراق".

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