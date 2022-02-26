رسمياً.. ابراموفيتش يغادر تشيلسي

2022/02/26 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، في بيان رسمي، عبر موقع تشيلسي الرسمي، عن تركه للنادي لصالح أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية.

وقال ابراموفيتش: "بعد 20 عامًا تقريباً لي في النادي، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليو، بالإضافة إلى البناء للمستقبل".

وأضاف: "لطالما كنت ألعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا، لطالما اتخذت قرارات مع مصلحة النادي، ما زلت ملتزمًا بهذه القيم.



لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية النادي".

وأسترسل قائلا: "أعتقد أن أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية في أفضل وضع حالياً لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين".

يذكر أن هذا القرار من ابراموفيتش يأتي على أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

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