ريال مدريد يحقق فوزاً مهماً على رايو فايكانو

2022/02/26 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حقق فريق ريال مدريد فوزاً صعباً على حساب نظيره رايو فاليكانو، بنتيجة 1-0 في الجولة الـ26 من الليجا، على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 60 نقطة في الصدارة وبفارق 9 نقاط مؤقتاً عن إشبيلية، في حين تجمد رصيد فالكيانو عند 31 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وفي بداية الشوط الأول من المباراة شهدت فرصة خطيرة لريال مدريد بعد كرة من كارفخال الى أسينسيو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها، وبعدها سدد فينيسيوس كرة قوية ضلت طريق المرمى في الدقيقة 9، وبعدها سدد بيبي كرة أرضية خطيرة لكنها في الشباك الخارجية للحاس كورتوا.

وفي الدقيقة 17 كاد فاليكانو أن يسجل هدف التقدم برأسية من جوارديولا لكن الحارس كورتوا تصدة لها على مرتين، وبعدها سدد أسينسيو كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن لوكا زيدان أبعدها الى ركنية في الدقيقة 23، ثم سجل كاسيميرو هدفاً الغي بداعي التسلل في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول 0-0.

وفي الشوط الثاني، كاد فينيسيوس أن يسجل هدف التقدم بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن الدفاع أبعدها الى ركنية، ثم أنقذ كورتوا مرماه بعد كرة من فيران، ثم أنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق برأسية في الدقيقة 55، ثم خرج كاسيميرو ودخل بدلاً منه فالفيردي في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 78 خرج أسينسيو ودخل بدلاً منه رودريجو، ثم أنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق في الدقيقة 80، ثم سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 83، ثم خرج فينسيوس ومودريتش، ودخل بدلاً منهما كامافينجا وسيبايوس، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد 1-0.

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