بايدن:لم يكن أمامنا بديل عن العقوبات ضد روسيا سوى حرب عالمية ثالثة

2022/02/26 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يكن أمام بلاده بديل عن العقوبات ضد روسيا، سوى حرب عالمية ثالثة.وقال في مقابلة مع المدون بريان كوهين: “كان أمامنا خياران: بدء حرب عالمية ثالثة، حرب فعلية مع روسيا، أو الخيار الثاني وهو أن الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي تدفع ثمن ما …

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