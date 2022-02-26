الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الأحد

2022/02/26 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأحد بهدف تبني قرار يطالب بـ"دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دورة خاصة" الاثنين تخصص للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، السبت.

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