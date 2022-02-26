اتصال بين وزيري الخارجية الاماراتي والامريكي

2022/02/26 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطي إماراتي يرفع العلم في دبي بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف كريم صاحب دبي (أ ف ب) – بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن العلاقات “الاستراتيجية الراسخة” بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.وجاء الاتصال فيما امتنعت الإمارات عن التصويت على […]

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