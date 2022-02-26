2022/02/26 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مغادرًا البيت الأبيض للمرة الأخيرة في 20 كانون الثاني/يناير 2021 © ا ف ب/ارشيف ماندل نغان اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – على الرغم من خسارته الانتخابات الرئاسية في 2020 ومن التحقيق الجاري في دوره في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ما زال يهيمن على الحزب الجمهوري برغم الانتكاسات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ما زال يهيمن على الحزب الجمهوري برغم الانتكاسات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).