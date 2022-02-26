مدنيون أوكرانيون يتطوعون للدفاع عن كييف .. والرئيس: لا يمكننا أن نخسر العاصمة

2022/02/26 | 23:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 25 شباط/فبراير 2022 من إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف © ا ف ب دانيال ليال كييف (أ ف ب) – “وزعوا بنادق ولقّموها لنا وها نحن” هكذا قال يوري كورتشمني الذي لم يحمل سلاحا يوما قبل انضمامه إلى كتيبة من المدنيين المتأهبين لحماية كييف من الهجوم الروسي.ومع لغزو الروسي […]

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